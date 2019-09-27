PayaSTEM'de yeni kayıt dönemi başladı HATAY - Payas Belediyesi tarafından geleceğin bilim insanları ve mühendislerinin yetişmesi için kurulan Payas Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi (PayaSTEM) öğrenci kayıtlarına başladı.Üçüncü sınıftan 10. sınıfa kadar olan öğrencilerin baş