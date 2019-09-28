HATAY - Payas Kaymakamlığı bünyesinde, kadınlara istihdam sağlamak için faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından aşure günü düzenlendi.

ADEM bahçesinde gerçekleşen aşure gününe, Kaymakam Polat Kara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Rabia Öcal, ADEM Koordinatörü Nurcan Yüce, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kara, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin sembolü olan aşurenin kültürlerinde ve inançlarında özel bir yeri olduğunu belirtti.

Etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi.