MUĞLA - DURMUŞ GENÇ - SABRİ KESEN - Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na katılan Pakistan'ın "PNS Alamgir" isimli geminin Komutanı Muhammed Akram, katılımcılara ileri derecede eğitim imkanı sağlandığını belirterek, "Temel ve çeşitli deniz harp nevilerini görmüş oluyor. Müttefik ülkeler arasında beraber çalışabilirliği göstermek açısından da önemli bir tatbikat." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen tatbikatta yer alan Pakistan Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateyn, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'ne demirledi. Savaş gemisi ve görevli askerler, Anadolu Ajansı (AA) ekibini konuk etti.

"PNS Alamgir" Komutanı Albay Muhammed Akram, Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın bir parçası olmanın kendilerine büyük gurur verdiğini söyledi.

Çok uluslu icra edilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek istediklerini anlatan Akram,Türkiye'nin Pakistanlılar için çok önemli olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin de çok iyi düzeyde bulunduğunu bildirdi.

- "Beraber çalışabilirliği göstermek açısından önemli bir tatbikat"

Pakistan'ın tatbikata katılmasının mevcut ikili ilişkileri daha da güçlendireceğini, iki ülkenin tarihsel süreçte çok samimi kardeşliği olduğunu anımsatan Akram, şöyle konuştu:

"Pakistan ve Türk Deniz Kuvvetleri çok sayıda tatbikat, liman ziyareti, eğitim alanlarında birbirine destek oluyor. Pakistan ve Türkiye'nin yıllardır kardeşliği, dostluğu ve sıcak ilişkilerinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ilişkiler hem dini hem de kültürel alanda çok güçlü temeller üzerine kurulu. Her iki ülke birbirinden çok uzak konumlarda bulunsa da bu samimiyet ve kardeşliğin yarattığı sıcak dostluklar uzak coğrafi sınırları yakınlaştırıyor. Yıllardır Türk Deniz Kuvvetleri ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Doğu Akdeniz-2019 tatbikatına katılmak için geldik. Çok uluslu bir tatbikat. Bu tatbikata katılan unsur ve personele ileri derecede eğitim imkanı sağlanıyor. Temel ve çeşitli deniz harp nevilerini görmüş oluyor. Müttefik ülkeler arasında beraber çalışabilirliği göstermek açısından da önemli bir tatbikat."

Tatbikata 15'e yakın çok önemli ülkenin hava ve deniz araçlarının askeri personelle katılmasının önemli olduğunu belirten Akram, "Bu tatbikatın ardından Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılacağız. Bu Doğu Akdeniz'de devam eden bir tatbikat. Bunun da maksadı denizde seyir serbestliği ve ticari trafiğin emniyeti." dedi.



Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının Pakistan'ın ev sahipliğinde Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nda yapılan AMAN-2019 Tatbikatı'na katıldığını hatırlatan Akram, bu kapsamda devam eden ve birlikte katılım sağlanan TURGUTREİS-3 Tatbikatının da kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Akram, konukseverliği ve katkıları nedeniyle Türk halkına teşekkür etti.



- PNS Alamgir fırkateyni



ABD'de Mayport Florida'da 31 Ağustos 2010'da denize indirilen ve Pakistan Deniz Kuvvetlerinin 25'inci Destroyer Filosu'nun bir parçası olan PNS Alamgir savaş gemisi, Türkiye'ye çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi. 138 metre uzunluğunda, 14,4 metre eninde çok işlevli bir fırkateyn olan ve Z9EC helikopteri taşıyan savaş gemisinde 200'ün üzerinde mürettebat bulunuyor.