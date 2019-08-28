ANKARA - Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'in özel statüsüne son verilmesinin ardından güvenlik operasyonlarının ve sivillere yönelik baskıların arttığı bildirildi.

Hindistan'da yayın yapan Scroll.in internet sitesindeki habere göre, Hint merkezi yönetiminin Anayasa'nın 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370. maddesini kaldırmasının ardından, Hint güvenlik güçleri olağanüstü asayiş önlemleriyle konut ve iş yerlerine yaptıkları baskınlar ve gerekçe gösterilmeyen gözaltılarla siviller üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bölge halkının tanıklıklarına yer verilen haberde, güvenlik güçlerinin evlere düzenlediği baskınlarda kadın, erkek, çocuk veya yaşlı ayırt etmeksizin insanları darbettiği, camileri tahrip ettiği, protesto için kepenk indiren dükkan ve iş yerlerine zorla girerek mallara zarar verdiği ifade edildi.

Telefon ve internet hatları hala kesik

Kararın üzerinden üç hafta geçmesine rağmen, geçici tedbir olarak kesilen telefon ve internet hatları bazı bölgelerde hala açılmadı. Seyahat serbestisi üzerindeki kısıtlamalar da çoğu yerde devam ediyor.

Cammu Keşmir'in en kalabalık yerleşimleri olan güneyindeki Pulwama, kuzeyindeki Baramulla ve merkezdeki Buggam ile başkent Srinagar'da protesto amacıyla kepenk indiren dükkanlar hala kapalı bulunuyor.

Bölgede, başta bağımsızlık yanlısı Hürriyet Partisi mensupları olmak üzere, parlamento seçimlerine katılan tüm ana akım partilerin liderleri ve üyeleri hapsedildi.

Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'e özgü Kamu Güvenliği Yasası uyarınca, 5 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 4 bin kişiyi gözaltına aldı.

Gece baskınları

Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin köylere ve diğer yerleşimlere gece operasyonları düzenlediğini, önce camileri kuşatarak hoparlörden "uyarı" anonsu yapılmasını engellediklerini, ardından evlere baskınlar düzenleyip arama yapma bahanesiyle insanlara şiddet uyguladıklarını aktardı.

Evlerinde gözaltına alınan genç erkeklerin, yakınlardaki askeri üslere götürülüp gerekçe gösterilmeden alıkonuldukları ve şiddete uğradıkları da kaydedildi.

Öte yandan 200'e yakın özel aracın, Hint güvenlik güçlerince tahrip edildiği bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü getiren 370. maddesiyle özerkliğini tanıyan 35. maddenin "A" bendini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan özerk yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda, Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.