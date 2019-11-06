Özel sektörden yerli yarı otomatik keskin nişancı tüfeği

Dikmen Savunma Sanayi AŞ tarafından Ar-Ge çalışmalarına 2018 yılında başlanan yerli yarı otomatik keskin nişancı tüfeğinin prototipi tamamlandı.

Özel sektörden yerli yarı otomatik keskin nişancı tüfeği
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Isparta Düğün Salonları

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, Dikmen Savunma Sanayi AŞ tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilecek DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeğinin tasarım ve prototip çalışmaları tamamlandı.

Ar-Ge çalışmalarına geçen yıl başlanan 5+1 mermi kapasiteli, 338 kalibre lapua magnum mühimmat kullanan yarı otomatik keskin nişancı tüfeği, yüksek enerji ile menzil kabiliyetine sahip.

Toplam uzunluğu 1300 milimetre olan ve 710 milimetre boyunda 6 yiv setli namlu ile donatılan keskin nişancı tüfeğinin etkili menzilinin 1300 metre ve azami menzilinin ise 3 bin 500 metre olacağı öngörülüyor. Toplam ağırlığı 6 kilogram olacak tüfeğin, gaz pistonu hareketli döner kafa kilitlemeli mekanizmaya sahip ve ayarlanabilir gaz bloğu, farklı atış koşullarında mekanizmanın sorunsuz çalışmasına imkan veriyor.

Mekanizma kısımlarında uygulanan özel kaplama ile mekanizmayı kendi kendine yağlama özelliği kazandırılan tüfek, uzun süre yağlama gerektirmeden sorunsuz çalışabilecek. El kundağı ve dipçik kısımları yüksek dayanıklı çelikten imal edilen keskin nişancı tüfeğinin ayarlanabilir dipçik ve yanaklık, ayarlanabilir tetik mesafesi, değiştirilebilir kurma kolu ve evrensel pic rayı gibi birçok özelliği bulunuyor.

Yarı otomatik keskin nişancı tüfeği, uzak mesafelerdeki hedeflere atış yapabilme, doldur boşalt süresinin kısaltılması ile yüksek ateş gücünün sağlanması ve hızlı nişan alma ile hareketli hedeflerde etkinlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Dikmen Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, AA muhabirine, 2017 yılında Kırıkkale'ye savunma sanayine yönelik yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli silah üretimi çağrısı üzerine kendilerinin de ''ülkenin yurt dışına bağımlılığını azaltarak hangi ürünleri yapabiliriz'' diye proje üretmeye karar verdiklerini anlatan Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Bu projeyi Kırıkkale'de yapmak üzere karar aldık. Bu kararı alırken Kırıkkale'nin daveti bize onur verdi. Kırıkkale'ye gelerek Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) 13 bin metrekare yer talep ettik. Yer tahsisinin ardından temel atma törenini gerçekleştirdik. Binamızın şu anda yüzde 30'unu tamamladık. Bu sırada Ar-Ge faaliyetlerine başladık. Dünyanın savunma sanayisinde hafif ve ağır silahlarda neler ürettiğini inceledik. Baktık ki dünya artık teknoloji-mekanik birleşimine gidiyor, biz de bu konuda karar kılarak yarı otomatik sniper yapmaya karar verdik. Bu konuda devlet desteklerinden yararlanmayı düşündük, çünkü bu imkan sağlanıyordu. Bu kapsamda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) savunma sanayisinin ilk yarı otomatik keskin nişancı tüfeğini yapmak için başvuruda bulunduk ve kabul edildi."

"Silahımız tamamen KOSGEB desteğiyle ortaya çıkmıştır"

Kırıkkale Üniversitesi Teknopark merkezinden ofis kiralayarak 3 Türk mühendisle işe başladıklarını belirten Emrah Hamzaoğlu, üretim sürecinin kolay olmadığını ifade etti.

Bu dönemde Türkiye'nin savunma sanayi alanında yivli sektöre yeni adım attığına ve Kırıkkale'de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) gibi dev bir kurumun olduğuna dikkati çeken Hamzaoğlu, "100 yıllık tarihi olan bir kurum vardı. Biz MKEK'ye de güvendik, başladık ve fikir birliği yaptık. Bu şekilde yola devam ettik. Silahımızın ilk olarak teknik resimlerini oluşturduk ve çizimlerini yaptık. Bilgisayar ortamında testlere tabi tuttuk. Daha sonra ilk prototipini ortaya çıkardık. Silahımız tamamen KOSGEB desteğiyle ortaya çıkmıştır. Kırıkkale'de KOSGEB ve Ahiler Kalkınma Ajansı bu konuda imkan sağlıyor. Biz de KOSGEB'in bu imkanından yararlanarak ve Teknopark merkezini de kullanarak bunu gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Silahımızda Türk mühendislerimizin geliştirdiği özellikler var"

Keskin nişancı tüfeğinin parçalarının tamamının kendileri tarafından imal edildiğini ve parçalarının tümünün kendi mühendisleri tarafından geliştirildiğini aktaran Emrah Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Dipçiğinden namlusuna varana kadar kendimiz yaptık. Sadece aksesuar konularında dürbün ve çıtalı ayağını yerli bir Türk firmasından aldık. Bunun dışındaki tüm parçaları yerli ve millidir. Bu kapsamda silahımızı halen geliştiriyoruz. Silahımız 5+1 yarı otomatik sniper özellikli bir silah. Silahımızda Türk mühendislerimizin geliştirdiği özellikler var. Silahımızın en büyük özelliklerinden biri, yağlamaya gerek duymadan mekanik sisteminin çalışması. Yine sağlı, sollu atıcılar için müsait yaptık. Şu anda hedefimiz dünya standartları üzerine çıkıp başarılı bir şekilde atış yapabilmek. Yarı otomatik sniper silahını yerli olarak Kırıkkale'de mühendislerimizle birlikte gerçekleştirdik."

"Kısmet olursa önümüzdeki yıl seri üretime geçeceğiz"

Hamzaoğlu, silahın ilk prototipini geliştirdiklerini ve fabrikayı da buna uygun hale getireceklerini anlatarak, "Kısmet olursa önümüzdeki yıl seri üretime geçeceğiz ve dünyaya tanıtmaya çalışacağız ama bizim için öncelik kendi devletimiz. Silahımızı ilk olarak kendi güvenlik güçlerimizin kullanmasını istiyoruz. Bu silahımızın ilk prototipini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim ve onun beğenisine sunacağım. Çünkü onun direktifleri doğrultusunda hareket ettik. Şu anda bu silahımızla beraber dünya standartlarının üstünde bir silah ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz. Bu konuda devletimizin bizi onurlandırdığı gibi bizim de devletimizi onurlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha yolun başındayız, ilerleyen dönemde birçok proje geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Fatih Gökmen

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