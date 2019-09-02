HATAY - Hatay'da Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, mental retardasyon rahatsızlığı bulunan öğrenciler, çeşitli tatlı ve yemek yaparak bir yandan eğitim görürken diğer yandan el becerilerini geliştiriyorlar.



Okulun yiyecek içecek bölümünde öğrenim gören 13 özel öğrenci hem meslek öğreniyor, hemde el becerisi kazanma şansı yakalıyor.



Haftanın belirli günlerinde okulun yemek bölümünde mutfağa giren öğrenciler börek, salata, çorba, makarna, krep, tavuk çorbası, kek, sütlaç, kurabiye, fırında tavuk ve köfte gibi birbirinden çeşitli yemek ve tatlılar yaparak hünerlerini sergiliyor.



Özel Eğitim Öğretmeni Didem Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mental retardasyon rahatsızlığı bulunan özel öğrencilerini hayata hazırladıklarını söyledi.



Okullarında orta ve ağır düzey mental retardasyon rahatsızlığı bulunan 13 öğrencinin olduğunu anlatan Güneş, ''Çocuklarımız burada hayata hazırlanma şansını elde ediyorlar. Yemek yaparak hem el becerileri gelişiyor, hemde kendilerine olan güvenleri yerine geliyor.''dedi.



Uygulamayla öğrencilerinin bağımsız bireyler olmasını hedeflediklerini belirten Güneş, ''Toplumsal uyum noktasında, yemek bölümüne devam eden çocuklarımızdan önemli geri dönüşler alıyoruz. Çocuklarımız seçtikleri yemek bölümüyle gelecekleri de inşa etme fırsatı yakalıyorlar. Aldıkları bu eğitimler sonucu ilerideki hayatlarında ekonomik özgürlerini kazanma fırsatı ve kendi mesleklerini yapmalarına olanak sağlayacaktır.'' diye konuştu.

17 yaşındaki mental retardasyon rahatsızlığı bulunan 10. sınıf öğrencisi Daya Kazmacı da, yemek yaparak kendisini iyi hissettiğini anlattı.



Öğretmenleri eşliğinde çeşitli yemek ve tatlılar yaptıklarını anlatan Kazmacı, ''Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Hem meslek öğreniyor hemde el becerimizi kazanıyoruz. Eskiden yemek yapamıyordum, şimdi okulda öğrendiğim çeşitli yemek ve tatlıları evimde yaparak anneme de yardımcı oluyorum.'' dedi.



Yemek bölümünde olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Kazmacı, ilerde hedefinin kendisine ait bir lokanta açmak olduğunu sözlerine ekledi.



17 yaşındaki mental retardasyon rahatsızlığı bulunan Erol Öztürk de, artık hayalleri olan bir insan olduğunu vurguladı.



Yemek yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Öztürk, ''Burada güzel yemek ve tatlılar öğreniyoruz, okulda öğrendiklerimle ileride aşçı olmak istiyorum. Meslek hayatına atılarak anne ve babamı da mutlu etmek istiyorum. Şu ana kadar birçok tarif öğrendim, bunu daha da artıracağım.'' şeklinde konuştu.



Yiyecek bölümü öğretmeni Murat Çirmi de, özel öğrencileri hayata kazandırmak için çalıştıklarını ve temel aşçılık eğitimleri verdiklerini anlattı.



Amaçlarının kendilerine yetebilen bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Çirmi, ''Çocuklarımız burada tatlı ve yemek pişirmeyi ve farklı tarifleri öğreniyorlar. Evlerinde annelerine de destek oluyorlar. Her zaman yanlarında birileri olmayacak, bu nedenle tek başlarına kaldıklarında kendi yemeklerini yapabilecek duruma geldiler.'' dedi.

Öğrenciler, yaptıkları yemekleri okulun yemekhanesinde öğretmen ve arkadaşlarına da kendileri servis ediyor.



