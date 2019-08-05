Oyuncu Cengiz Sezici son yolculuğuna uğurlandı

- Yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici memleketi Adana'da toprağa verildi - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt: - "Cengiz Sezici sadece Türk tiyatrosuna değil, Türk sinemasına da yeni bir soluk getiren, Anadolu'nun kü

Oyuncu Cengiz Sezici son yolculuğuna uğurlandı
16 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

ADANA (AA) - Önceki gün İstanbul'da vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Sezici için Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, törende yaptığı konuşmada, Adana'nın sadece tarım, ticaret, sanayi değil, aynı zamanda çok zengin bir sanat ve edebiyat kültürüne sahip bir şehir olduğunu belirtti.

Kurt, "Cengiz Sezici sadece Türk tiyatrosuna değil, Türk sinemasına da yeni bir soluk getiren, Anadolu'nun kültürünü taşıyan çok değerli bir büyüğümüzdü. Ne kadar üzülsek az." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu anlarda insanların boğazlarının düğümlendiğini belirtti.

Sezici'nin çok takdir edilesi bir insan olduğunu ifade eden Karalar, şunları söyledi:

"Cengiz Ağabey çok sanatçı yetiştirdi. Adana olarak Türkiye'ye mal olmuş güzel bir sanatçı, yüzü daha çok halkına dönük bir sanatçı yetiştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Acısı büyük. Seyhan Belediyesi'ndeyken etkinliklerimizin tamamına çağırdık, bize zenginlik katardı. Çok mutlu olurduk onu gördüğümüzde. Şimdi onu uğurluyoruz. Bu kadar güzellikle anılan bir adamla anca iftihar edilir. Biz ağlayarak değil, alkışlarla onu göndermeliyiz."

Altın Koza Yönetim Kurulu Başkanı ve sinema oyuncusu Menderes Samancılar da Sezici ile en çok çalışan sanatçılardan biri olduğunu belirtti.

Samancılar, "Cengiz'i nasıl anlat deseler onun içinde her şey var. O usta bir aktör olduğu kadar asil bir Adanalıydı, gerçekten asil bir Adanalıydı." dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da Adana'nın bereketli topraklarıyla insan bedenini doyururken böylesine yetiştirdiği sanatçılarla insanların ruhunu da doyurduğunu belirtti.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de bereketli Adana topraklarının Cengiz Sezici gibi birçok sanatçı yetiştirdiğini belirterek, sanatçıların eserleriyle ve bu ülkeye katmış oldukları anılarıyla her zaman canlı kalacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar sahnedeki tabutun önünde bir araya geldi. Cenaze ardından alkışlar eşliğinde tiyatrodan çıkarıldı.

Tiyatrodaki törenin ardından Cengiz Sezici'nin cenazesi, götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, Sezici'nin yakınları, sanatçı dostları ile vatandaşlar katıldı.

Adana'da dünyaya gelen ve 1971 yılında tiyatroya başlayan Cengiz Sezici, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Kış Çiçeği" filmlerinin yanı sıra "Ayşecik" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi dizilerde rol almıştı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararı
Ödemeler bayram öncesi hesaplara yatacak
Başkan Gök,Altınkum plajı çilesine son verdi
Isparta'da kurban kesim yerleri ve hizmet bilgilendirmesi
Isparta Belediyesi Sünnet Şöleni Başvuruları Başladı
Isparta'da mahallelerde bayram temizliği 2019
Isparta'da Kaymakkapı Meydanı için önemli adım
Isparta'da gül ve lavantadan üretilen doğal kozmetik ürünleri Rosemix'te
GLASSWİN'DEN BAYRAMA ÖZEL CAM BALKON VE TENTE FIRSATI
Bakan Soylu talimatı verdi! 81 ile birden gönderildi...
Acemi kasaplara enfeksiyon uyarısı
Isparta'da En trend cep telefon kılıfları ve aksesuarları Telalem'de
Annelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenler
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı
ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK
Türker AVM'de indirim fırsatları devam ediyor...
Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...
Bakan açıkladı: 92 ilaç geri ödeme listesine alındı
BASKETBOL’DA MİLLİ GURUR! ISPARTA'DAN 4 SPORCUMUZ...
SDÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki
Yüksek faizle kredi çekenler dikkat! 'Yapılandırma' açıklaması geldi
Isparta Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı 2019
Başkan Başdeğirmen: “Isparta hepimizin”
ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Memura ikramiye, emekliye aile yardımıMemura ikramiye, emekliye aile yardımı30 Temmuz 2019
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldıIsparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı01 Ağustos 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyinAraç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin30 Temmuz 2019
Annelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenlerAnnelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenler05 Ağustos 2019
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor30 Temmuz 2019
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladıTürk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı31 Temmuz 2019
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuruIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru30 Temmuz 2019
ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK 04 Ağustos 2019
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacakKonut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak31 Temmuz 2019
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandıEmeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı02 Ağustos 2019
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandıAnne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı04 Ağustos 2019
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartlarıİşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları30 Temmuz 2019
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecekIsparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek30 Temmuz 2019
İstifa edene izin parası ödenir mi?İstifa edene izin parası ödenir mi?30 Temmuz 2019
Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...03 Ağustos 2019
Isparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla UğurlandıIsparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı01 Ağustos 2019
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi31 Temmuz 2019
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDUISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDU01 Ağustos 2019
ITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldıITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldı31 Temmuz 2019
Isparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacakIsparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacak30 Temmuz 2019