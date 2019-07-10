ADANA (AA) - Adana'da, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda Mersin istikametine giden Bekir Kaya, idaresindeki 01 BK 052 plakalı otomobilin motor bölümünden Kasım Ener Bulvarı çıkışı yakınlarında dumanlar yükseldiğini fark etti.

Kaya, kısa süre sonra alevlerin yükselmeye başladığı otomobilini yol kenarına park edip kişisel eşyalarını alarak araçtan dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Büyük bölümü yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının neden çıktığını bilmediğini belirterek, "Yolda hareket halindeyken araçtan duman çıkmaya başladı. Kenara çektim, eşyamı alıp dışarı çıktım." diye konuştu.

Öte yandan, otomobilin yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.