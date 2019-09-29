Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 2 kilo 550 gram esrar ele geçirildi - Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı