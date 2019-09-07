Otomobilin altında kalan yaralı kriko yardımıyla kurtarıldı Adana'da otomobilin, biri elektrikli iki bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Otomobilin altında kalan bir yaralının kriko yardımıyla kurtarıldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı