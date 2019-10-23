Otomobilde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi ADANA - Adana'da yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilin tampon ve koltuklarında 3 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda rutin yol kontrolü yapan İl Emniye