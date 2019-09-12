BURDUR - Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı.



Mustafa Çalışkan idaresindeki 34 KP 1234 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye karayolu Mürseller köyü yol ayrımı yakınında tarlaya devrildi.



Kazada, sürücü ile araçta bulunan Gülay ile Gizem Tuğçe Çalışkan ve 1 yaşındaki Elif Ada Ekşi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ve jandarma ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.



Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



