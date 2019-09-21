OSMANİYE - Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 5 zanlıdan 2'si daha tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin daha işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Emniyetteki diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı öne sürülen 5 Suriyeli yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.