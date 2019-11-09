OSMANİYE - Osmaniye Sağlık İl Müdürlüğü tarafından "Yenidoğan Canlandırma Programı" kapsamında eğitim semineri düzenlendi.



Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinatörlüğündeki seminere, Prof. Dr. Mehmet Satar, Prof. Dr. Nejat Narlı, Doç. Dr. Selvi Gülaşı, uzman doktor Özgül Tunç Akbaş ve doktorlar eğitimci olarak katıldı.



İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, yaptığı açıklamada, doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan hekim ve sağlık personeline eğitimlerin devam ettiğini belirtti.



"Yenidoğan Canlandırma Programının" Sağlık Bakanlığının öncelikli projeleri arasında yer aldığını ifade eden Öznavruz, "Doğum sonrası gerçekleşen fizyolojik olaylar, canlandırma basamaklarını gösteren akış çizelgeleri, canlandırmaya hazırlık aşamaları, doğum öncesi riskli durumlar ve yenidoğan canlandırmasında gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla program uygulanıyor. Bu günkü eğitime 8 hekim ve 38 sağlık personeli olmak üzere toplam 46 sağlık çalışanı katılarak sertifika almayı hak kazandı." dedi.



Teorik ve uygulamalı eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı katılımcılara sertifika verildi.



