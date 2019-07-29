OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 26 şüphelinden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, son bir haftada meydana gelen 16 narkotik olayda 26 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzeriyle ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 13,78 gram esrar, 14,12 gram eroin, 5,38 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 26 şüpheliden 2' tutuklandı, 24'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.