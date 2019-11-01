OSMANİYE - Osmaniye'de, uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu temin ederek kullandığı ve sattığı ileri sürülen bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.
Evdeki aramada, 2,48 gram eroin ile 1,34 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.