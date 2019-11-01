Osmaniye'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı OSMANİYE - Osmaniye'de, uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu temin ederek kullandığı ve sattığı il