OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de geçen terör, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 85 şüpheli gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, kaçakçılık, uyuşturucu ve terörle mücadele kapsamında 1-31 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 85 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 71'i ise adli kontrol ve savcılık emriyle serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 947 paket gümrük kaçağı sigara, 29 şişe gümrük kaçağı içki, 14,35 litre sahte içki ile 60,02 gram eroin, 541,76 gram esrar, 16,17 gram metamfetamin, 425 uyuşturucu hap, 47 yeşil reçeteli hap, 9 kök Hint keneviri ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünüle 27 bin 500 lira ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 şarjör ve 14 fişek ile bir miktar sahte para bulundu.