OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç örgütü kurarak çek ve senet tahsilatı yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir pompalı tüfek, 5 şarjör, 126 fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.