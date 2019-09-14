OSMANİYE - Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, kentte görev yapan rehber öğretmenlerle toplantı yaptı.

Albak, Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin önemine değindi.

Çocukların sorunlarının çözümü konusunda öğretmenlere düşen görevlerden bahseden Albak, şunları kaydetti:

"Dünya hızlı bir şekilde değişiyor, yeni nesil ise farklı şekilde değişkenlik gösteriyor. Bu değişkenlik ve küresel dönüşüm içerisinde onlara yaşamsal becerileri kazandırmak, karşılaşacağı ya da karşılaşması muhtemel problemleri çözebilme yetilerini kazandırmak gayelerimiz arasında olmalıdır. Bu anlamda, eğitimde rehberlik hizmeti, sorunların anlık çözümü ve planlama yapılması noktasında önem taşıyor."

Albak, çocukların akademik başarısının onların sanatsal ve sportif becerilerinin keşfedilmesiyle de artacağına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından rehber öğretmenlerin görüş ve önerileri dinlendi.



