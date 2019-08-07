OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları ve kurbanlık satanları, dolandırıcılara ve sahte paraya karşı uyardı.

Fakıuşağı'nda kurulan kurbanlık pazarında bilgilendirme çalışması yapan ekipler, kurbanlık alacak vatandaşları ve kurbanlık satan besicileri, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para olaylarına karşı bilgilendirerek, broşür dağıttı.

Ekipler, sahte paranın nasıl anlaşılacağı ve anlaşılması halinde neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.



