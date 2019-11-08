OSMANİYE - Osmaniye Sağlık İl Müdürlüğü tarafından, anaokulu öğretmenleri ve rehber öğretmenlere yönelik "Özgül öğrenme güçlüğü" eğitim semineri gerçekleştirildi.



Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Orçun Demir, Valilik Ahmet Cevdet Paşa salonunda düzenlenen seminerde yaptığı açıklamada, öğrenme güçlüğünün bireyin bilgiyi kazanırken zorlanması sonucunda ortaya çıkan sorunlar olduğunu belirtti.

Demir, farkındalık çalışmalarının önemine dikkati çekerek, öğrenme güçlüğüne ilköğretim döneminde tanı konulduğu bilgisini verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zekaları normal, herhangi bir nörolojik sorunu olmayan bu tür çocuklar okula başladıklarında bir dizi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Görsel uyaranları algılamakta da güçlükleri olduğu için yazılanları tersinden okuyup yazma sıklıkla görülmektedir. Okumada ve yazmada 'p, b, d, m, n' sıklıkla karıştırılan harflerdir. Özgül öğrenim güçlüğü olan çocuklar yön, zaman kavramlarını öğrenmede güçlük yaşamaktadır. Özgül öğrenim güçlüğü olanların erken tespit edilerek tedavi ve özel eğitim programlarından yararlanmalarının sağlanması gerekmektedir."



