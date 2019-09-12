OSMANİYE - Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda uyuşturucu temin ederek sattığı ve kullandığı şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu temin ederek sattığı ve temin ederek kullandığı ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise 11,79 gram esrar ile 1,05 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sına "uyuşturucu kullanmak", 1'ine ise "uyuşturucu temin ederek satma' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.