OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla gözaltına alının 22 kişiden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla 22 şüpheliyi göz altına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol ve savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 105 gram esrar, 12,90 gram eroin, 1,76 gram mefamfetamin ile 232 uyuşturucu hap ele geçirildi.



