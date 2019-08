OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Kurban Bayramı öncesi Fakıuşağı Mahallesi'nde kurulan pazarda kurbanlık hayvanlar alıcılarını bekliyor.

Dereobası köyü yolu üzerine kurulan pazarda, Osmaniye ve diğer illerden gelen küçük ve büyükbaş hayvanlar satışa sunuldu. Pazarda incelemelerde bulunan Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl Osmaniye'de geçen yıla oranla daha fazla kurbanlığın satışa sunulduğunu söyledi.

Şu ana kadar herhangi bir aksi durumla karşılaşılmadığını dile getiren Sağlam, "Bu yıl ilimizde 65 bin küçük, 7 bin 500 büyükbaş hayvan kurbanlık pazarlarında satışa sunuldu. Geçen yıl bu rakam küçükbaşta 60 bin, büyükbaşta ise 500 dü. Yani satışa sunulan hayvan sayımızda artış var. Şu an hem hafta içi olduğu için hem de bayrama daha birkaç gün olduğu için pazarlar sakin. Ancak özellikle arife günü pazarlarımızın dolup taşacağından eminim." dedi.

Kurbanlık almak isteyenlere de uyarılarda bulunan Sağlam, "Özellikle kurbanlık alırken mutlaka belgesi ve küpesi olmasına dikkat etsinler. Şu an bakanlığımıza ait 'HAYBİL' diye bir sistemimiz var. İster cep telefonu uygulamasından ister internet sitesi üzerinden hayvanın küpe numarası girilerek soyu, nerden geldiği gibi bilgilere ulaşabilirler. Biz de her türlü denetimlerimizi sıkı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Şu an küçükbaşlar bin lira 2 bin lira arasında, büyükbaşlar ise canlı ağırlık olarak 18 ila 20 lira arasında satılıyor. Fiyatların çok fazla değişeceğini sanmıyorum." diye ifade etti.