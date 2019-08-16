OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de polis ekipleri, bir ahırda yaptıkları aramada saman çuvallarının arasına gizlenmiş 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir ikamete ait ahırda arama yaptı.

Yapılan aramada, saman çuvalları arasında gizlenmiş 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili E.D ve Suriye uyruklu F.S gözaltına alındı.