OSMANİYE - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında istihdam sağlayan özel hastane ve tekstil fabrikasını ziyaret etti.



Vali Coşkun, ziyaretlerde, çalışanlarla sohbet ederek çalışmalarında başarı diledi.



İstihdam seferberliğinin başarıyla sürdürüldüğünü vurgulayan Coşkun, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu istihdam seferberliği çerçevesinde İŞKUR tarafından yapılan program kapsamında istihdamlar devam ediyor. Yeni işe başlayan arkadaşlarımızın heyecanı ve mutluluğunu paylaşmak için hastanelerimiz ve tekstil fabrikamıza ziyarette bulunduk. İşverenlerimize, istihdam seferberliğine destek verdikleri için teşekkür ediyoruz." dedi.



AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya da yeni istihdam edilen gençlere başarı diledi.





