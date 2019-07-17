OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Coşkun, il genelinde planlanan 228 projeden 27'sinin tamamlandığını, 90’ının devam ettiğini, 21’inin ihale aşamasında olduğunu ve 90’ına da başlanamadığını söyledi.

Devam eden projelerle ilgili bilgi veren Coşkun, şunları söyledi:

"2019 yılında projelere ayrılan ödenek miktarı 387 milyon 485 bin 121 lira. Bu ödenekten 166 milyon 519 bin lira harcama yapılarak yüzde 43 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı. İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda baktığımızda en büyük harcamaların yüzde 43’lük pay ile ulaştırma sektörüne, yüzde 32,9’luk pay ile eğitim, yüzde 8,3’lük pay ile kanalizasyon, harita-kadastro, imar planı, çeşitli inşaatlar ile içme suyu gibi kalemlerin yer aldığı diğer kamu hizmetleri sektörüne yapıldığını görüyoruz."

Toplantıda, resmi kurum yetkilileri, yapımı biten ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.



