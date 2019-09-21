OSMANİYE - Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği ile kuru sıkıdan çevirme tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir çok hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Kurtuluş Mahallesi 7015 Sokak'ta bulunan bir eve yapılan operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkıdan çevirme tabanca, bir miktar esrar ile ev ve işyerlerinden çalındığı tahmin edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili Fatih A, Kasım F, Hakan A, ve Şahin Ö. gözaltına alındı.