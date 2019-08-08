Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.İddiaya göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan iki aile arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K,