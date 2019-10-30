OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç ve bazı kurum müdürleri,Atatürk ve Hükümet caddelerindeki esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadirli belediyesi olarak milli ve manevi değerlere önem verdiklerini belirterek, "Esnafımıza ve vatandaşlarımıza Türk bayrağı hediye ettik." dedi.