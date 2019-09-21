OSMANİYE - Osmaniye'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı öne sürülen 5 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu şüphelilerden Ömer U, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.