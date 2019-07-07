OSMANİYE (AA) - Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından uygulamalı dağcılık eğitim kursu düzenlendi.



Karatepe Aslantaş Milli Parkı yakınlarındaki kayalık arazide, 21 kursiyere tırmanış ve iniş eğitimi verildi.

ODAK Yöneticisi Yücel Erdoğan, uygulamalı eğitime 14-47 yaş arasındaki kursiyerlerin katıldığını belirtti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sertifikalı Dağcılık Temel Eğitim Kursu'nun devam ettiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Teorik ve uygulamalı yapılan eğitimler kursiyerlerimize titizlikle veriliyor. Aslantaş Milli Parkı yakınındaki dağlık arazide yapılan uygulamalı tırmanış ve iniş eğitimi, kursun en önemli eğitimleri arasında yer alıyor. 20 gün sürecek eğitimlerimize 14-47 yaş arasındaki kursiyerlerimiz katılıyor."

Erdoğan, kurs sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olanlara sertifika verileceğini sözlerine ekledi.



