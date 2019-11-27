Osmaniye'de ahır yangınında köpek telef oldu OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ahırda çıkan yangında bir köpek telef oldu, bir büyükbaş hayvan yaralandı.Aşağı Çiyanlı köyünde, içinde saman balyalarının bulunduğu Hacı İpek'e ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Duma