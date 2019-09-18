OSMANİYE - Osmaniye'de Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile bağlı odaların üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, ahiliğin 800 yıl öncesinden günümüze açılan akıl, bilim, ahlak ve çalışma kapısını teşkil ettiğini belirtti.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Doğaner de, ahiliğin tarihi hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen Düziçi ilçesinden ayakkabı imalatı esnafı Mehmet Zeki Tünay’a kaftan giydirilerek plaket verildi.



Programda ayrıca yılın kadın ahisi seçilen kuaför Ayten Düzgün'e, yılın kalfası seçilen erkek kuaförü Adem Diliuzun'a, yılın çırağı seçilen mobilya dekorasyon işlerinde çalışan Ramazan Tören’e, Anadolu Şehit Aileleri Dernek Başkanı Hatice Türkmen’e plaketleri verildi.

Törene katılan Vali Ömer Faruk Coşkun ve AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve protokol mensupları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan bez dokuma ve fotoğraf sergisini gezdi.



Osmaniye Belediyesi mehter takımı ve halk oyunları ekibinin gösterisi sunduğu etkinlik, geleneksel ahilik pilavının ikramıyla son buldu.







