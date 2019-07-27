OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de "Açık Kapı Projesi"ne son bir yılda yapılan 909 başvurunun 877'sinin sonuçlandırıldığı belirtildi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Valilikteki Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerine kolay erişim sağlanması için 81 ilde ve birçok ilçede "Açık Kapı Projesi"nin hayata geçirildiğini söyledi.

Vatandaşın başvurularında çözüm odaklı yaklaşımda bulunulmasının önemli olduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Başvuruların 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılmasına dikkat edilmeli, kurumlarımız tarafından vatandaş başvuruları sistemden düzenli olarak takip edilmeli ve son gün beklenmeden başvuru işleme alınmalıdır. Bağımlılıkla mücadele konusunda ilgili kurumlarımızın da gerekli hassasiyeti göstermesi, tedavi olmak isteyenleri 'Açık Kapı' bürolarına yönlendirmesi gerekiyor."

Açık Kapı Koordinatörü Bayram İnce de proje kapsamında son bir yılda 909 başvuru yapıldığını, bunların 877'sinin sonuçlandırıldığını, 32'sinin de değerlendirildiğini aktardı.

