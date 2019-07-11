OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de üç düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cevdetiye beldesinde bulunan İl Göç İdaresine bağlı Geçici Barınma Merkezi civarında durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu M.N, A.M. ve M.R'yi durdurdu.
Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenirken, düzensiz göçmenleri Türkiye'ye getiren Suriye uyruklu Y.M. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.