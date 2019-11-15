OSMANİYE - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit öğretmen Yasemin Tekin'in annesi Hatice Aykan'ı ziyaret etti.



Ziyarette Vali Coşkun'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu Müdürü Halil Avcı ve Şehit Yasemin Tekin İlkokulu Müdürü Erhan Ceylan da eşlik etti.

Şehidin annesi Aykan'a başsağlığı dileyen Coşkun, yaklaşan Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Şehit Yasemin Tekin öğretmenimiz nezdinde bütün şehit öğretmenlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Coşkun, anne Aykan’a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi. Hatice Aykan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtip Vali Coşkun'a teşekkür etti.

Öğretmen Yasemin Tekin, Bitlis'in Ahlat ilçesi Düzköy Erikli İlkokulu'nda görevliyken evinde eşi Bayram Tekin ve üç yaşındaki kızı Betül Tekin ile bölücü terör örgütü mensupları tarafından 25 Ekim 1993'te şehit edilmişti.

