OSMANİYE - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Huzur Toplantıları" kapsamında Karaçay Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğünce Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, bu toplantıların kentin asayişi ve huzurunun sağlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Toplantılarda emniyet personelinin halkı hırsızlık, mobil iletişim dolandırıcılığı ve silah atma konusunda bilgilendirdiğini ifade eden Coşkun, uyarılar konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Akkuş katıldı.

