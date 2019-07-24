OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kurbanlık hayvan alacakların dikkat etmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlam, yaptığı açıklamada, üreticilerin ellerindeki hayvanları kurban pazarlarına naklederken küpesi takılı küçükbaş hayvanlarına koyun keçi vebası (PPR) aşısını sevk işleminden 21 gün önce, büyükbaş hayvanlarına ise şap ve Lumpy Skin Disease (LSD) aşılarının sevk işleminden 21 gün öncesinden yaptırarak Türkvet sistemine işlenmesi gerektiğini belirterek, kurbanlık sevki için izin alacakların mağdur olmamaları için gerekli işlemlerini zamanında yapmaya riayet etmeleri gerektiğini kaydetti.

Sağlam, açıklamasında kurbanlık alacakların ise hayvan seçerken herhangi bir anatomik bozukluğu olmaması, gözlerinin canlı akıntılı olmaması ve çevresine tepki veren hayvanların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sağlam, vatandaşların ayrıca alacağı hayvanın sağlık raporu, küpesi, büyük baş ise kimlik bilgilerini gösteren pasaportu olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın çalıntı ve sağlıksız hayvan almalarını önlemek için bunlar büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını kurban komisyonunun belirlediği resmi kesim yerlerinde usulüne uygun olarak kestirmeleri; cadde, sokak ve park gibi hijyenik olmayan açık kamu alanlarında kesim yaptırmamaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.