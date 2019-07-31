OSMANİYE (AA) - Osmaniye Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) nde tedavi görenler tarafından, resim ve el sanatları sergisi açıldı.



Hastane bahçesinde açılan sergide, 35 resim ve yaklaşık 900 el sanatı ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Hastane Başhekimi Op. Dr Tamer Gülsür, toplum ruh sağlığı merkezlerinin toplum temelli tedavi yaklaşımıyla hizmet verdiğini belirtti.



Merkezlerde tedavinin kişinin aile ve yaşadığı toplumdan uzaklaştırmadan yapıldığını ifade eden Gülsür, “Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezimizde hem psikiyatrik takip ve tedavi hizmetleri hem de sosyal becerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta ve çeşitli eğitimler veriliyor. Yaklaşık 3.5 yıldır merkezimiz aktif hizmet veriyor. Bu süreçte yaklaşık bin 800 ev ziyareti yapıldı. Merkeze kayıtlı 203 danışman bulunuyor” dedi.



Konuşmanın ardından TRSM çalışanlarına plaket verildi.



Serginin açılışına Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu ile hastane personeli katıldı.



