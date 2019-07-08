OSMANİYE (AA ) - Osmaniye İl Müftülüğü tarafından vekalet yoluyla kurban kesimi tanıtım programı düzenlendi.



Cebeli Bereket Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik, Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünün hazırladığı sunum ile başladı.



İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, burada yaptığı konuşmada, kurbanın Allah'a yakınlık anlamına geldiğini belirtti.



Allah’ın verdiği nimetleri kendi yolunda harcayarak Allah'a yakınlaşıldığını ifade eden Tahiroğlu, "2017 yılında 494 olan kurban bağışı geçen yıl bin 164 kurbana ulaştı. Yani 2017 yılına göre yüzde 135 artış oldu. Bu artış vaazlarda, hutbelerde gösterilen gayretler sonucunda ortaya çıktı. Bu sene ise daha yüksek bir beklenti içerisindeyiz. Dünyanın dört yanında kurban payı alıp göndermemizi bekleyen insanlar var. Bizim keseceğimiz bu kurbanlar bazen oradaki gayrimüslimlerin hidayete ermesine vesile oluyor. " diye ifade etti.





