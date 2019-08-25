Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu OSMANİYE - Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu kullanımı ve satışı ya