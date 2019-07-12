OSMANİYE (AA) – Osmaniye’de düzenlenen operasyonunda uyuşturucu hap ve esrar ile 2 bin 10 lira ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, bir şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 7 ayrı paket halinde 130 uyuşturucu hap, 2 ayrı paket halinde 8,55 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 10 lira ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.



