OSMANİYE - Osmaniye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında doktorlara yönelik "Anne ve bebek ölümleri" konulu seminer düzenlendi.

Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz başkanlığında Devlet Hastanesi salonunda düzenlenen etkinliğe, kadın doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları katıldı.

Öznavruz, yaptığı konuşmada, yürüttülen çalışmalar kapsamında gerek anne gerekse bebek ölümlerinde önceki yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde büyük başarılar elde edildiğini belirtti.

Bebek ölümlerinin ülke genelinde binde 10'un altına düşürüldüğünü aktaran Öznavruz, "Bu rakamları daha aşağı seviyelere düşürebilmek için her bir bebek ölümünü izleyerek nedenini ortaya çıkarmak ve aynı nedenlerle oluşabilecek ölümleri önlemek amacıyla çeşitli programlar yürütülmektedir." ifadesini kullandı.

Seminerde katılımcıların görüş ve önerileri alındı.



