OSMANİYE (AA) – Osmaniye’de Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Çardak İlk ve Ortaokulu'na spor malzemesi dağıtıldı.

Malzeme dağıtım törenine katılan Vali Yardımcısı Metin Esen, sporun öğrencilerin akademik başarısına katkı sağladığını bu nedenle sportif faaliyetlerin desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti.



İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da, Çardak köyündeki okulun açık öğrenme alanlarıyla dikkat çektiğini ifade ederek, “Okuldaki beceri tasarım atölyesi var. Böylesine açık öğrenme alanlarında, yaşamla iç içe, çocuklarımızın teoriden pratiğe bütünleşik öğrenme yapısını güçlendirecek çalışmaları görmek bizleri 2023 eğitim vizyonu hedeflerine ulaşma noktasında umutlandırmaktadır." ifadelerini kullandı.



