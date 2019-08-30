OSMANİYE - Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak başkanlığında öğretmen evinde düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ile okul ve kurum müdürleri katıldı.



Albak, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen eğitim politikalarının önemli olduğunu ifade eden Albak, "Eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin ve okullarımızın akademik başarısının artırılması içi çaba harcanmasının yanı sıra tasarım beceri atölyelerinde öğrencilerin diğer becerilerinin de açığa çıkarılması gibi sorumluluklarımız var. Bu çalışmalarımızın yanı sıra öğrencinin varsa devamsızlık nedenlerinin araştırılıp, devamsızlığın azaltılması ve okul terkinin tüm kademelerde önlenmesini sağlamalıyız." diye konuştu.



Albak, uyum haftasında okula yeni başlayacak öğrencilere gerekli duyarlılığı gösterilmesini beklendiğini kaydetti.



Toplantıda, seçmeli dersler, ders dışı çalışmalar, okul gezileri ve okul sporlarının yaygınlaştırılması konusunda katılımcıların görüşlerine başvuruldu.





