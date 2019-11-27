OSMANİYE - Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kentte lavanta yetiştiriciliği projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinin lavanta yetiştiriciliğine uygun olduğunu kaydetti.

Merkeze bağlı Yarpuz köyünde bir çiftçi tarafından 5 dekar alanda lavanta fidesi dikildiğini ifade eden Sağlam, "6 bin 665 lavanta fidesinin toplam maliyeti 17 bin 67 liradır. Fide maliyeti İl Özel İdaresi tarafından karşılanmıştır. İlimizde tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinin merkez ilçe ve köylerinde yaygınlaşması planlanmaktadır." şeklinde konuştu.