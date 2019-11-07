OSMANİYE - Osmaniye’de Kore Kültür Günü etkinliği düzenlendi.
Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Merkezi işbirliğinde, OKÜ amfisinde düzenlenen etkinlik kapsamında, film gösterimi yapıldı ve Kore-Türkiye ilişkileri semineri gerçekleştirildi.
Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Güney Kore hakkında bilgi verdi.
Etkinliğe, OKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Susran Erkan Eroğlu, dekanlar ve öğretimüyeleriyle öğrenciler katıldı.