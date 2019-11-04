OSMANİYE - Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre İsmet Bölücek’in kullandığı otomobil, Osmaniye-Kadirli yolu Gökçedam köyü yakınlarında, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sultan Bölücek, Meryem Bölücek (7) ve 1 aylık bebek Temir Mustafa Bölücek yaralandı.



Olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Temir Mustafa Bölücek kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





