OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde biçerdövere sıkışan işçi kurtarıldı.
Reşadiye köyünde Turgay K, tarlada mısır hasadı yaptığı sırada makinenin tablasındaki helezona mısır sapları sıkıştı.
Çalışır durumdaki tablayı kontrol etmek isteyen işçi Oğuz Durmuşcan, makineye ayağını kaptırdı.
Turgay K'nin makineyi durdurup olayı bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Durmuşcan, itfaiye ekiplerinin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi daha sonra Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.